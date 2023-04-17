مبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم": فحص 8 ملايين طالب مصري و30 ألف وافد

أكد الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية، أن المبادرة بدأت منذ عام 2019، وتم فحص 8 ملايين طالب حتى الآن، موضحًا أن أي طالب يتم اكتشاف مؤشر صحي غير منضبط يتم توجيه لأقرب تأمين صحي له لإعادة قياسه وإجراء خطة علاجية.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن أمراض سوء التغذية أكثر ما يؤثر على الطلاب في المرحلة السنية المبكرة، منوهًا بان المبادرة تستهدف الطلاب بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس بجميع محافظات الجمهورية، ويتم فحص طلاب المدارس الحكومية والخاصة وحتى الطلاب الوافدين يتم فحصهم وعلاجهم مجانا.

وتابع منسق مبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية، أنه تم فحص 30 ألف طالب من الوافدين حتى الآن، وتم توجيه الحالات اللازمة منهم للعلاج بالمجان.