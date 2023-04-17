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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل عيد الفطر 2023 يوم الجمعة؟.. إجازته 6 أيام والإفتاء تحسم موعده

عيد الفطر 2023
عيد الفطر 2023

لاشك أن الجميع باختلاف أسبابه يبحث الآن عن موعد عيد الفطر 2023  سواء من أرهقه الصوم أو من يترقب فرحة العيد  أو حتى من يتشوف إلى إجازة العيد، فرغم تعدد الأسباب إلا أن انتظار عيد الفطر 2023 هو اهتمام مشترك بين الصغير والكبير، وهذا ما يزيد البحث عن موعد عيد الفطر 2023 الذي صار قريبًا جدًا، والذي من المقرر أن تحدده دار الإفتاء المصرية ، بعد يومين وثلاثة ليالي أي يوم الخميس حيث إنه يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان ، ومع غروب شمسه تستطلع هلال شوال للعام الهجري 1444، فهل يكون يوم الخميس وقفة العيد، وبالتبعية يكون اليوم التالي - الجمعة - هي أول أيام عيد الفطر 2023  ، أم يكون العيد يوم السبت .

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عيد الفطر 2023

 تحدد دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الفطر 2023 في مصر بناء على استطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ و20 من إبريل الجاري 2023م، ويتم تحديد عيد الفطر 2023 في مصر وفق رؤية الهلال ، حيث يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 20 إبريل لعام 2023 م.

و تؤكد “ الإفتاء ” أن تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر ، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الفطر 2023 

 تشير الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيًا في التقويم الميلادي، إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 29 يومًا ، وتتوافق نهاية شهر رمضان في التقويم الهجري مع تاريخ 20 إبريل لعام 2023 م في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الجمعة 21 إبريل لعام 2023 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر يوم الجمعة  الموافق  20 إبريل لعام 2023 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

هلال عيد الفطر 

 يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

وبيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 

يبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 في مصر إلى ستة أيام بحسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بأن تكون إجازة عيد الفطر 2023 في الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، وهي  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

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