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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفاد 80% من تذاكر مباراة كأس السوبر المصري

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن هناك اجتماعات مستمرة من أجل تنظيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وقال العريفي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لم يصلنا أي شيء بشأن انسحاب أي طرف من المباراة، وهذه أمور داخلية سيتم حلها، وقبل ساعة من الآن كنا في اجتماعات من أجل استضافة المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "نسعى لإنهاء إجراءات استقبال الفريقين، وترتيب موعد الوصول للفريقين، ونفدت 80% من تذاكر المباراة بعد طرحها بـ72 ساعة، ولايزال هناك وقت متبق لبيع المتبقي، وهناك طلبات كثيرة خارج المبيعات يرغبون في الحضور".

وأكمل: "أشجع فريقي الأهلي والزمالك، هما ناديان كبيران بكل تأكيد".

وزاد: "الفريق الكبير يفوز في أي ملعب، والأهلي فاز في معظم ملاعب افريقيا ولعب في مونديال الأندية وحقق انتصارات مهمة، وكذلك الزمالك لعب في العديد من الدول، والمباراة بالتأكيد ستكون صعبة لأنهم ناديان كبيران".

وتابع: "الأهلي لعب في أكثر من ملعب في الإمارات وحقق الفوز، والفريق خاض 3 مواجهات على ملعب هزاع وحقق الانتصار بالكأس، لكن أنا لست مؤيدا لفكرة التشاؤم والتفاؤل، الفريق الجيد سيلعب على الفوز في المباراة".

وأردف: "هناك مشجعون من مصر والكويت والسعودية ومعظم دول الخليج يأتون لمشاهدة المباراة في الإمارات وقاموا بحجز التذاكر، ونستقبلهم بنفس الاستعدادات التي نستقبل بها الجمهور المحلي".

واستطرد: "بالنسبة للحكم فإن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من يتولى الأمور، ولم يخطرنا بأي شيء جديد عن هذا الملف".

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