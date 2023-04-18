الانسحاب وارد.. الموقف النهائي للأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن مصادر رسميه في الأهلي عن الموقف النهائي للفريق من المشاركة في بطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مصادر رسمية بالأهلي : لم نتلق أي عقوبات رسمية خاصة بكهربا وفى حالة صحة التسريبات الخاصة بإيقافه ١٢ مباراة فالتفكير في الانسحاب من بطولة السوبر وارد بقوة".

ووكانت أمس صدرت قرارات من لجنة الانظباط بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي ١٢ مباراة على غرار أحداث مباراة القمة الأخيرة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم ٥ مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.