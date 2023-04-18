موعد صلاة عيد الفطر .. هل تغني عن أداء الجمعة؟

موعد صلاة عيد الفطر .. بدأ كثير من المصريين بالبحث عبر شبكة جوجل عن موعد عيد الفطر أو موعد عيد الفطر 2023 ؛ لمعرفة أيام الإجازات وعدد أيام شهر رمضان المبارك تحديد موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

موعد عيد الفطر 2023

كشفت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد عيد الفطر 2023 في مصر، موضحة أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون كالتالي:

القاهرة الساعة 5:48 صباحًا

الجيزة الساعة 5:47 صباحًا

القليوبية الساعة 5:48 صباحًا

الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا

بورسعيد الساعة 5:43 صباحًا

كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحًا

المنوفية الساعة 5:50 صباحًا

مرسى مطروح الساعة 6:02 صباحًا

الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحًا

دمياط الساعة 5:43 صباحًا

السويس الساعة 5:42 صباحًا

الدقهلية الساعة 5:46 صباحا

الشرقية الساعة 5:30 صباحا

الفيوم الساعة 5:51 صباحا

بني سويف الساعة 5:50 صباحا

المنيا الساعة 5:52 صباحا

أسيوط الساعة 5:52 صباحا

قنا الساعة 5:47 صباحا

الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحا

سوهاج الساعة 5:50 صباحا

الأقصر الساعة 5:47 صباحا

أسوان الساعة 5:48 صباحا

البحر الأحمر الساعة 5:40 صباحا

شلاتين الساعة 5:37 صباحا

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة الجمعة يوم العيد، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء، بقوله- صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها.

وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.

ومن جانبها قالت وزارة الأوقاف أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، أما الأئمة والخطباء المكلفون بأداء الشعيرتين معًا فعليهم الالتزام بذلك والحرص عليه، لأن هذا واجبهم ولا يعدون من أصحاب الأعذار المرخص لهم بالأخذ بالرخصة في ذلك.

وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من عموم المصلين أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.