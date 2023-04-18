سموحة يحتاج لتدعيمات.. تعليق مثير من فرج عامر بعد الهزيمة أمام الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على مباراة الأهلي وسموحة أمس في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"سموحةخسر من الاهلي ٠/٢ وسموحة لعب ولكن يجب الا ننسي ان هناك مراكزكثيرة في دفاع سموحة يحتاج الي تدعيم وهناك اكثر من لاعب مصاب ، لسنا في احسن وضع في كرة القدم هذا الموسم ، الحمد لله انناتمكنا من ترميم الفريق وتدعيمة باقل القليل".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الثانية أهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة هدف التقدم للأهلي، بعد أن مرر له أليو ديانج كرة رائعةداخلمنطقة الجزاء سددها بشكل جيد ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي أنقذ شباكه.

وحاول سموحة أكثر من مرة الوصول لمرمى الأهلي عن طريق الكرات الطويلة ولكن استقرت جميع الهجمات بين يديمحمدالشناوي حارس الأهلي.

ولم يتمكن أحد الفريقين من السيطرة على مجريات المباراة، وتبادل الهجمات كان الشكل الواضح في أول 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة عن طريق كهربا الذي توغل ومرر كرة بين أقدام دفاعاتسموحةوتسلمها شريف الذي مررها ولكن ابتعدت عن بيرسي تاو الذي لم يتمكن من العودة للهجوم.

سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة ليست قوية بعد ابعاده كرةحسامحسن لاعب سموحة بوجهه.

انفرد حسام حسن لاعب سموحة بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي تصدى للكرة بشكل رائع ولكن ارتطمتالكرةبوجهه وسقط أرضا.

وطالب الشناوي باستدعاء الجهاز الطبي وبالفعل تواجد الجهاز الطبي للأهلي للاطمئنان على الشناوي، وتمعلاجهواستكمل المباراة بشكل طبيعي.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ولكم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لاعب سموحة في الدقيقة 89 من عمر المباراة خلال تدخل اللاعب في كرةداخلمنطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء دون تردد في وجه الشناوي الذي استمر في الاعتراض دقائق عديدة ولكن لم يلفتلهالحكم أو يقلل العقوبة او يغير قراره.

وبهذا الفوز يستمر الأهلي متصدر الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 ويحتلالمركز التاسع.