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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الحلقة 11| منى زكي تطعن حمدي بالسكين

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت الحلقة الحادية عشر، من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث قام حمدي “خالد كمال” بالتهجم على منى زكي في المركب.

وقامت منى زكي، بطعنه بالسكين، وقاموا بطلب الاسعاف، ولكن قام احد البحرية بتبليغ الشرطة، وقام حمدي بمساومة منى زكي حتى لا يروي ما حدث مقابل جزء من ارباح المركب.

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تحت الوصاية الحلقة 11| منى زكي تقرر بيع المركب لهذا السبب

قصة مسلسل “تحت الوصاية”  

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية دياب خالد كمال أبطال مسلسل “تحت الوصاية” نهى عابدين على الطيب

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