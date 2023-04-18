البيت الأبيض: لا خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

أكد متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في السودان، لافتًا إلى أنه لا خطط لإجلاء الرعايا الأمريكيين من هناك على وقع الاشتباكات الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.. ونحن نتشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين وغيرهم بشأن الوضع هناك في السودان".

وأوضح كيربي أن البيت الأبيض يحث المواطنين الأمريكيين في السودان على التعامل مع الاضطرابات بمنتهى الجدية، مضيفًا أنه "لا توجد خطط لتنسيق جهود الإجلاء في الوقت الحالي".

وتندلع اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.