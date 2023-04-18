متحدث وزارة الشباب والرياضة يكشف تفاصيل حكم عزل رئيس نادي الزمالك

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أنه لم يتم اتخاذ قرارا قد يضر بمصلحة نادي الزمالك، ما لم تكن هناك صيغة نهائية بحكم عزل رئيس النادي.

وأضاف محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مع الإعلامي سيد علي،: الوزارة أكدت أنه يتم انتظار الأحكام النهائية من محكمة القضاء الإداري بعزل رئيس نادي الزمالك الحالي، مؤكدا أنه لا بد من تسليم الصيغة النهائية للحكم للوزارة، وبناء عليه؛ سيتم تكليف نادي الزمالك للعمل على اختيار رئيس جديد للنادي.

وأشار محمد الشاذلي إلى أنه سيتم عزل رئيس النادي وأي عضو، نتيجة صدور حكم نهائي مقيد للحريات، مؤكدا أنه لو تم فتح باب الترشح؛ ستكون هناك شروط مهمة للترشح، لا بد من اتباعها، أهمها أنه لا يجوز أن يتم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف.