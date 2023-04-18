بصورة من الذكريات.. دينا الشربيني تدعو لوالدها الراحل

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لوالدها الراحل، لتدعو له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتبت دينا الشربيني :"اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكينالمستبشرين بالجنة يارب | اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبدية في جنتك اللهم أمين يارب العالمين".

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى، يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.