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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كينج ليفربول.. محمد صلاح يسكت منتقديه بـ3 أرقام قياسية

محمد صلاح
محمد صلاح

نال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إشادة الصحف الإنجليزية، بعد تألقه المذهل أمام ليدز يونايتد، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح تعرض لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية بحجة تراجع مستواه، ولكن النجم المصري رد في الملعب بتسجيل ثنائية جديدة مع الريدز، وتحقيق 3 أرقام قياسية.

3 أرقام قياسية للنجم المصري:

سجل محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 6-1، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليج، برصيد 9 أهداف، متخطيا روبي فاولر (7 أهداف)

كما تساوي محمد صلاح مع جوردون هودسون كأكثر لاعب في تاريخ الريدز سجل أهدافا في مرمى ليدز في الدوري الإنجليزي بمساه القديم والجديد.

رقم قياسي جديد يضاف إلى عشرات الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري، وهو الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي للأهداف بالقدم اليسرى (107 أهداف)، متخطيا روبي فاولر (106) أهداف.

 

محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد

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