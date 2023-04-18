شوبير يكشف رد فعل الأهلي على عقوبة كهربا

كشف أحمد شوبير ، عن أول رد فعل للنادى الأهلي بعد إيقاف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، 12 لقاء وتغريمه مليون جنيه، من جانب لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه علي فيسبوك "تلقت إدارة النادي الأهلي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء."

ويلتقى الأهلى مع الرجاء يوم السبت المقبل ، باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 29 أبريل الجارى فى المغرب.