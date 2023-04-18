عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى مختلفة.. طريقة عمل تشيز كيك القرفة

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك القرفة

تشيز كيك القرفة واحدة من أشهر الحلويات الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

بمذاق مختلف ولذيذ.. طريقة عمل خشاف رمضان باللبن

لسفرة شهية.. طريقة عمل صدور تركي بالجبنة والخضروات المشوية


القرفة أحد أنواع البهارات المستخدمة في الطبخ، حيث تُضاف إلى الأطعمة والمشروبات لتمحنها مذاقًا ورائعة مميّزة، كما يصبح منها مشروبًا دافئًا، ولكن سنقدمها اليوم في الحلوى لعمل تشيز كيك بالقرفة .

 

طريقة عمل تشيز كيك القرفة

 

طريقة عمل تشيز كيك القرفة




مقادير طريقة عمل تشيز كيك القرفة :
الطبقة الأولى :
½ 2 كوب بسكويت مطحون
100 جرام زبدة مذابة

الطبقة الثانية :
400 جرام جبن كريمي
2 ملعقة صغيرة قرفة
2 مغلف كريمة بودرة
2 كوب كريمة مخفوقة

الطبقة الثالثة :
1 علبة حليب مكثف محلى
150 جرام بيكان
1 كوب كريمة مخفوقة


طريقة عمل تشيز كيك القرفة :
- لتحضير الطبقة الأولى، نضع البسكويت المطحون في وعاء، ثم يضاف علية الزبدة المذابة، ونعجن باليد حتى يصبح البسكويت ذو ملمس رملي.
- نضع خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية، ونضغط على هذا الخليط باستخدام ملعقة حتى يصبح معك متساوي السطح، ثم ندخل الصينية إلى الثلاجة.
- لتحضير الطبقة الثانية، نخفق الجبن الكريمي بالعجّان الكهربائي حتى يتضاعف حجمها وتصبح كريمية القوام، ثم يضاف الكريمة البودرة، الكريمة المخفوقة، القرفة، ونشغل العجّانة مرّة أخرى.
- نسكب خليط الكريمة (الطبقة الثانية) على خليط البسكويت (الطبقة الأولى)، ونوزع على البسكويت بالتساوي، ثم ندخل الصينية مرّة أخرى إلى الثلاجة.
- لتحضير الطبقة الثالثة، نخفق كل من الحليب المكثّف المحلى مع كريمة الخفق حتى تحصلين على مزيج متجانس.
- نأخذ الصينية من الثلاجة، ونقوم بتزينها بخليط الحليب المكثف وحبّات البيكان ثم نقطعها، ونتناولها باردةً.

تشيز كيك تشيز كيك القرفة طريقة عمل تشيز كيك القرفة القرفة الحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

مفاجأة.. احمد شوبير يصدم الجماهير المصرية بشأن مصطفى محمد

موضوعات متعلقة

صورة صادمة.. هل خضعت رنا رئيس لعملية تجميل بالأنف

بشرى لفاقدي البصر.. علماء يستطيعون إعادة الرؤية لمجموعة من الفئران

بمذاق مختلف ولذيذ.. طريقة عمل خشاف رمضان باللبن

لسفرة شهية.. طريقة عمل صدور تركي بالجبنة والخضروات المشوية

بعد تسمم أسرة ببني سويف .. أعراض التسمم الغذائي

نشرة المرأة والصحة: أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية.. ميرهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

نشرة المرأة والصحة.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة بدون حجاب.. إيمان العاصي تظهر بشكل أصغر في جعفر العمدة.. أضرار تناول الفسيخ الفاسد

ترشيحاتنا

بعد تحذير الحكومة.. غرامة تصل لمليوني جنيه لمحتكر السلع في العيد بالقانون

روح للمستشفى فورا.. أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ

بنك معرفة عقاري.. غرفة التطوير تقترح إنشاء منصة رسمية لتسهيل التصدير| مكاسب بالمليارات

مايكروسوفت تهيمن .. سامسونج تعتمد محرك بحث Bing كبديل لـ جوجل

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي لبحث آخر تطورات السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في روسيا

طريقة عمل بيتي فور بالمربى في المنزل

«صدى البلد» يكرم النجم ماجد المصري عن مسلسل ضرب نار .. شاهد

للأصحاء والمرضى.. كيف تأكل كحك العيد بدون تعب

فيديو

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

ظهرت بشكل غريب.. تفاصيل الحكم على سلمى الشيمي بالحبس عامين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ