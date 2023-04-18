حلوى مختلفة.. طريقة عمل تشيز كيك القرفة

تشيز كيك القرفة واحدة من أشهر الحلويات الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





القرفة أحد أنواع البهارات المستخدمة في الطبخ، حيث تُضاف إلى الأطعمة والمشروبات لتمحنها مذاقًا ورائعة مميّزة، كما يصبح منها مشروبًا دافئًا، ولكن سنقدمها اليوم في الحلوى لعمل تشيز كيك بالقرفة .

طريقة عمل تشيز كيك القرفة

طريقة عمل تشيز كيك القرفة







مقادير طريقة عمل تشيز كيك القرفة :

الطبقة الأولى :

½ 2 كوب بسكويت مطحون

100 جرام زبدة مذابة



الطبقة الثانية :

400 جرام جبن كريمي

2 ملعقة صغيرة قرفة

2 مغلف كريمة بودرة

2 كوب كريمة مخفوقة



الطبقة الثالثة :

1 علبة حليب مكثف محلى

150 جرام بيكان

1 كوب كريمة مخفوقة



طريقة عمل تشيز كيك القرفة :

- لتحضير الطبقة الأولى، نضع البسكويت المطحون في وعاء، ثم يضاف علية الزبدة المذابة، ونعجن باليد حتى يصبح البسكويت ذو ملمس رملي.

- نضع خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية، ونضغط على هذا الخليط باستخدام ملعقة حتى يصبح معك متساوي السطح، ثم ندخل الصينية إلى الثلاجة.

- لتحضير الطبقة الثانية، نخفق الجبن الكريمي بالعجّان الكهربائي حتى يتضاعف حجمها وتصبح كريمية القوام، ثم يضاف الكريمة البودرة، الكريمة المخفوقة، القرفة، ونشغل العجّانة مرّة أخرى.

- نسكب خليط الكريمة (الطبقة الثانية) على خليط البسكويت (الطبقة الأولى)، ونوزع على البسكويت بالتساوي، ثم ندخل الصينية مرّة أخرى إلى الثلاجة.

- لتحضير الطبقة الثالثة، نخفق كل من الحليب المكثّف المحلى مع كريمة الخفق حتى تحصلين على مزيج متجانس.

- نأخذ الصينية من الثلاجة، ونقوم بتزينها بخليط الحليب المكثف وحبّات البيكان ثم نقطعها، ونتناولها باردةً.