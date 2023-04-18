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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. اسم الفائز في الحلقة 26 من "وفوق كل ذي علم عليم"

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أعلن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، اسم الفائز في الحلقة رقم 26 من مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" والتي تذاع على قناة "صدى البلد" بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.


وقال علي جمعة، في برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن سؤال حلقة الأمس كان: «من الخليفة الذي نقل مقام إبراهيم من التصاقه بالكعبة إلى موضعه الحالي لتوسعة المطاف؟».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإجابة الصحيحة هو «( سيدنا عمر بن الخطاب)».

وأعلن علي جمعة، اسم الفائز وهو: طه عمر محمد سعد، من محافظة بني سويف، وحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

 

وأكد جمعة، أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

 

علي جمعة الازهر الشريف مؤسسة ابو العينين جائزة مالية

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