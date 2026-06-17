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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| BMW تطلق سيارة تعمل بالهيدروجين.. لوتس تطرح أقوى سيارة في تاريخها

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

عودة محرك الـ V8 الأسطوري.. مرسيدس-AMG تتراجع وتنتصر لروح القوة العضلية

​في خطوة تاريخية أثارت حماس عشاق الأداء الخارق، استجابت مرسيدس-AMG لضغط الأسواق وقررت رسميًّا إعادة محرك V8 الأسطوري الشهير سعة 4.0 لترات ذي الشاحن التوربيني المزدوج إلى طرازاتها الرياضية الفاخرة، ويمثل القرار تراجعًا ذكيًّا عن الاعتماد الكلي على محركات الأربع أسطوانات الهجينة التي لم تحظَ بالقبول الكامل، لتعود نغمة القوة الميكانيكية الهادرة لتصدر المشهد الصاخب مجددًا.

بثلاثة خيارات طاقة.. BMW X5 الجديدة كليًّا تراهن على وقود الهيدروجين المستقبلي

​فاجأت البافارية BMW قطاع السيارات الفاخرة بالجيل الجديد من أيقونتها X5، حيث لم تكتفِ بتقديم خيارات البنزين والكهرباء التقليدية، بل وضعت رهانًا هندسيًّا جسورًا على تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين (iX5 Hydrogen). المنظومة الجديدة تمنح السيارة القدرة على التزود بالوقود في 3 دقائق فقط مع صفر انبعاثات ضارة، لتثبت بي إم دبليو ريادتها في تنويع مصادر الطاقة المستقبلية.

نهاية حقبة ووداع حبيبة الملايين.. جيب تنهي إنتاج طرازها الشهير وتطلق البديل

​أعلنت جيب رسميًّا إسدال الستار على مسيرة واحد من أكثر طرازاتها شعبية ومبيعًا حول العالم بسبب تحديات الانبعاثات وتحديث خطوط الإنتاج. وفي ذات الوقت، وبدلاً من ترك الفراغ، كشفت العلامة الأمريكية عن نسخة جديدة ومطورة كليًّا تحمل مفاهيم رقمية متقدمة وقدرات دفع رباعي ذكية، لتبدأ جيب فصلاً جديدًا من السيطرة على الطرق الوعرة.

إميرا GT4 الفتاكة.. لوتس تطلق أخف وأقوى سيارة سباقات في تاريخها

​أطلقت لوتس البريطانية وحش الحلبات الجديد إميرا GT4 (Emira)، لتسجل العلامة رقمًا قياسيًّا كأخف وأقوى نسخة تم تطويرها من هذا الطراز على الإطلاق. بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون المتقدمة وتقليص الوزن الديناميكي، مع تعديل محرك الـ V6 ليولد قوة حصانية فائقة، تقدم السيارة تجربة توجيه ورشاقة ميكانيكية خالصة تضعها في صدارة خيارات فرق السباق المحترفة.

أزمة ثقة رقمية.. حوادث تسلا المتكررة تجدد الشكوك والتحقيقات حول سلامة السيارات الآلية

​تواجه تسلا ضغوطًا رقابية وقانونية متزايدة بعد سلسلة من حوادث الاصطدام الأخيرة المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية الفائقة (FSD) والطيار الآلي (Autopilot). الحوادث أثارت موجة غضب عارمة وشكوكًا حادة من قِبل الهيئات الوطنية لسلامة المرور حول قدرة البرمجيات على التعامل مع المتغيرات المفاجئة على الطرق، مما يهدد بفرض قيود صارمة على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

أخبار السيارات 2026 لوتس إميرا GT4 مواصفات بي إم دبليو X5 هيدروجين عيوب نظام Autopilot السيارات الآلية 2026 إيلون ماسك

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