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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمل جديد يجمع ياسمين صبري وبيتر ميمي

صدى البلد

نشر المخرج بيتر ميمي صورة له مع الفنانة ياسمين صبري من تحضيرات عمل جديد وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على التجول فى منطقة الحسين، ضمن الأجواء الرمضانية للاحتفال بالشهر الكريم.

وتجولت ياسمين صبري فى شوارع الحسين بالنقاب، لصعوبة التعرف عليها من قبل الجمهور وتوقفها للتصوير معهم.

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وطرحت ياسمين فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، ظهرت فيه أثناء تجولها فى منطقة الحسين وعلقت على الفيديو قائلة: ايه الجمال ده … ايه الحلاوة دي !!! الله يا الحسين الله يا مصر وشكرا لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم.

 

ياسمين صبري تفكر فى ارتداء الحجاب


تصدرت ياسمين صبرى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة، عن إمكانية ارتدائها الحجاب يوما ما، مؤكدة أنها مسلمة ومؤمنة ولا تفضل ارتداء الملابس التى تظهر مفاتنها.

وقالت ياسمين صبرى، فى تصريحات صحفية: “يمكن أن أرتدى الحجاب فى يوم ما، وأنا حريصة منذ الظهور الأول لى على أن أخفى مفاتنى لأننى كنت أرغب فى ظهورى كامرأة وليست مجرد فتاة ترتدى ملابس تظهر مفاتنها اللافتة، وهو ما تحقق فى أول عمل لى، حيث كنت أخفى مفاتنى وأمسك بقميصى حتى لا تظهر أى مفاتن”.

سلوي عثمان محمد رمضان ارتداء الحجاب بيتر ميمي الفنانة ياسمين صبري المخرج بيتر ميمي

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