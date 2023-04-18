إعلان صادم.. روسيا: الغرب يلمح إلى إشعال حرب نووية ضدنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يطالب روسيا بإصدار نوع من الضمانات بشأن الأسلحة النووية، لكنه في الوقت نفسه، يلمح إلى نزاع نووي مستقبلي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

كتب مدفيديف، عبر “تلجرام”، "إنهم منافقون إلى ما لا نهاية ويكذبون علي أنفسهم والآخرين، لكنهم يقولون إن بلدنا ينشر "معلومات كاذبة" عن أوكرانيا. ويطالبون روسيا بمنحهم نوعًا من الضمانات بشأن الأسلحة النووية، لكنهم في الواقع يلمحون إلى الصراع النووي المستقبلي بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع في اليابان، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع روسيا مرة أخرى إلى العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة للحد من المخاطر النووية.