الخميس.. العرض الخاص لفيلم يوم 13 بحضور أبطاله

يحتفل أبطال وصناع فيلم "يوم ١٣" بالعرض الخاص للعمل بعد غد الخميس، قبل طرحه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

ومن المنتظر عرض فيلم يوم 13 في عيد الفطر هو أول فيلم روائي عربي يُعرض بالكامل بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لمتكن في الحسبان.









ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.