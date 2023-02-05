أحمد داود يلقي الضوء على صناعة الجينز في مصر ببرنامج الكونتينر

في الحلقة الأولى من برنامج الكونتينر، تناول أحمد داود تفاصيل صناعة الجينز في مصر، حيث زار أحد أكبر مصانع الجينز في بورسعيد، والتي كسبت ثقة علامات تجارية عالمية لدرجة جعلتها تنتج وتصنّع وتصدّر الجينز للعالم كله.

وخاض أحمد داود في مراحل صناعة الجينز بدايةً من القماش الخام مرورًا بتصميمه وتصنيعه وشحنه في الكونتينر وتصديره في مختلف أنحاء العالم، ويُعرض برنامج الكونتينر على قناة ON من السبت للثلاثاء الساعة 7:45 مساءً.



وفي الوقت نفسه ينتظر أحمد داود إطلاقه فيلمه الأحدث يوم 13 بدور العرض السينمائية قريبًا، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشارك داود في بطولته النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.