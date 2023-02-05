عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود يلقي الضوء على صناعة الجينز في مصر ببرنامج الكونتينر

احمد داوود
احمد داوود

في الحلقة الأولى من برنامج الكونتينر، تناول أحمد داود تفاصيل صناعة الجينز في مصر، حيث زار أحد أكبر مصانع الجينز في بورسعيد، والتي كسبت ثقة علامات تجارية عالمية لدرجة جعلتها تنتج وتصنّع وتصدّر الجينز للعالم كله.

وخاض أحمد داود في مراحل صناعة الجينز بدايةً من القماش الخام مرورًا بتصميمه وتصنيعه وشحنه في الكونتينر وتصديره في مختلف أنحاء العالم، ويُعرض برنامج الكونتينر على قناة ON من السبت للثلاثاء الساعة 7:45 مساءً.


وفي الوقت نفسه ينتظر أحمد داود إطلاقه فيلمه الأحدث يوم 13 بدور العرض السينمائية قريبًا، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشارك داود في بطولته النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بسمة داوود تخطف القلوب بفستان مكشوف.. صور

بسمة داوود تتحدى برودة الجو بإطلالة على البحر.. صور

 

نور الشريف ليلى علوي أروى جودة شريف منير احمد داود مسلسل هذا المساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

نادر السيد: سافيو لاعب أقل من العادي.. والشناوي يعطي الطمأنينة لمدافعي الأهلي

رضا عبد العال: سافيو صفقة فاشلـة بكل المقاييس

أوروبا الخاسر الوحيد.. هنغاريا تعارض فرض سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية

أحمد موسى يكشف مفاجآت جديدة في أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. فيديو

باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف أعراض السكتة الدماغية.. تفاصيل

ما هي فتنة الممات وكيفية العصمة منها؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ