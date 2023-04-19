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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

صدى البلد

تصدّرت الإعلامية  رضوى الشربيني ، تريند مؤشر البحث بعد تحدثها عن فتى أحلامها.

وتتميز الإعلامية  رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الأنيقة التي تكشف عن أنوثتها وجسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد  الإعلامية  رضوى الشربيني ، على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلاً .

 

وكانت قد قالت الإعلامية رضوى الشربيني: “فى الفيديو لما أطلقت على بنتي تمارا رضوي الشربيني كان قصدي أن دي مامتهم، وعملت الفيديو لأنها كانت فاني وكنت بتكلم وبهزر معاها قالتلي انا اسمي تمارا رضوي الشربيني”.

 

وأضاف الإعلامية رضوي الشربيني، خلال حوارها ببرنامج “أنا والقناع” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلاميةمني عبد الوهاب: “تمارا نفسها أنها تبقي حد مشهور وكانت عايزاني أحطها فحطيت الفيديو، ومفكرتش فيها لقيت الناس بتهاجم واحترمت وجهة نظرهم ولقيت أني كنت غلطانة وميصحش ووالدهم ربنا يديهم طول العمر والصحة عايش، وحذفت الفيديو”.


 وتابعت الإعلامية رضوي الشربيني: “أنا أمتلك في بناتي أكتر ما أى حد تاني ليه فيهم”، متحدثة عما حدث بعدالإنفصال عن زوجها وتركت المنزل هي وإبنتيها، معقبة: “مكنش معايا إلا 200 جنيه، وعقبال ما خرجت من البيت بقوا180، والموضوع ملوش علاقة فقط بالفلوس وربنا رزق وكرم وجبر وطبطب على القلب، وأهلي وأمي وأصحابي وقفواجمبي”.

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