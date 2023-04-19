ظهور 3 حالات جديدة لـ «جدري القرود» في كوريا الجنوبية

قالت وكالة أنباء يونهاب اليوم، إنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس جدري القرود في كوريا الجنوبية، ليبلغ إجمالي الحالات 16 حالة مؤكدة.

ووفقًا للتقارير، لم يكن لأي من الحالات الثلاث تاريخ حديث في السفر إلى الخارج، ومن المفترض أنهم تعرضوا للإصابة في كوريا الجنوبية.. وتجري إدارة مكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية تحقيقات وبائية حول عوامل خطر الإصابة بالفيروس وطرق العدوى.

وذكرت الوكالة، أن الحالات الثلاث كانت لمواطن كوري يعيش في سيول، وأجنبي يعيش في جيونج سانج بوك دو، وكوري يعيش في كيونج جي دو، وقد ظهرت عليهم جميعًا أعراض الآفات الجلدية وتم تأكيدها عن طريق الاختبار. ويتم علاج الثلاثة حاليًا في عزلة وهم في حالة جيدة.

وأشارت إدارة الوقاية من الأوبئة في كوريا الجنوبية إلى أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود آخذ في الازدياد، فلا داعي للقلق بشكل مفرط.

وفي مايو 2022 ، تفشي جدري القرود في العديد من البلدان في المناطق التي لم يتم العثور فيها على فيروس جدري القرود من قبل، مثل أوروبا والأمريكتين وغرب المحيط الهادئ.