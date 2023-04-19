مفاجأة مدوية.. المستثمرون الأمريكيون يراهنون على انهيار الدولار

يراهن المستثمرون على المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي بعد انخفاضاته الأخيرة، حيث حدت تداعيات الأزمة المصرفية الشهر الماضي من معرفة إلى أي مدى يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة.

وبعد 18 شهرًا من الاتجاه الصعودي الذي أوصله إلى أعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة من العملات في سبتمبر من العام الماضي، كان الدولار الأمريكي في حالة تراجع حيث قلص المحللون توقعاتهم برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، وسجل الدولار أدنى مستوى له في عام مقابل اليورو، وكذلك مقابل سلة العملات الأوسع.

وعلى الرغم من الانخفاضات، تعتقد صناديق التحوط وبعض المحللين أن هناك احتمالية أكبر لارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث يتحسن النمو الاقتصادي، وستواصل المملكة المتحدة ممارسة الضغط الهبوطي على الدولار.

وقال آلان روسكين، كبير المحللين الاستراتيجيين الدوليين في “دويتشه بنك”: "حقق الدولار ارتفاعات رائعة، لكنه بدأ في التحول إلي الهبوط. إن التشاؤم الذي رأيناه العام الماضي بشأن أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يتلاشى، وفي الوقت نفسه، لدى العملات الأخرى قصص إيجابية خاصة بها”.

وضاعف المتداولون المضاربون مراكزهم القصيرة في الدولار تقريبًا منذ منتصف مارس، وفقًا لحسابات “Refinitiv” استنادًا إلى بيانات “CFTC”، مما يشير إلى أن صناديق التحوط تراهن على أن الدولار سوف ينخفض ​​أكثر.

وفي أحدث البيانات الأسبوعية، التي تمتد حتى 10 أبريل، أضاف المضاربون إلى مراكزهم القصيرة، ليصل الإجمالي إلى 10.73 مليار دولار.

وسلط روسكين الضوء على الصورة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً في أوروبا، والتكهنات بأن كازو أويدا، المحافظ الجديد لبنك اليابان، قد يخفف من اعتماده الطويل على السياسة النقدية فائقة السهولة وسط ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة، والتي تعد من العوامل الرئيسية لتحركات العملة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى، إلى 3.75 في المائة بحلول الصيف، حيث أدى النمو وضيق أسواق العمل إلى إثارة المخاوف من أن المعركة ضد التضخم لم يتم كسبها بالكامل، على الرغم من من رفع أكثر ليونة لأسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن أويدا قد تمسك حتى الآن باستراتيجية سلفه، فقد فشل ذلك في إضعاف التكهنات بأن اليابان سوف تتطلع إلى التراجع التدريجي عن سياسة بنك اليابان للتحكم في منحنى عوائدها للمساعدة في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

وفي بريطانيا، يتم تسعير الأسواق بالكامل تقريبًا عند ارتفاع نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا بحلول سبتمبر.

في المقابل، بعد الارتفاع المتوقع على نطاق واسع بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في مايو، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبًا خفض أسعار الفائدة إذا ثبتت التوقعات المتزايدة بحدوث ركود في الولايات المتحدة.

كما أثرت الأزمة المصرفية الأمريكية الأخيرة بشدة على الدولار.

بعد انهيار ثلاثة بنوك في أسبوع واحد في مارس، أظهر مسح منتظم من قبل الاحتياطي الفيدرالي في دالاس انخفاضًا حادًا في أحجام الإقراض المصرفي في جميع المجالات.

وأشارت عدة مجموعات من بيانات الوظائف أيضًا إلى أسواق عمل أكثر ليونة، على الرغم من أن تقرير جداول الرواتب الشهري الأكثر مشاهدة، لم يدعم ذلك حتى الآن.

وقال إبراهيم الرحبري، كبير محللي العملات في “سيتي جروب”: ”الصدمة للبنوك الأمريكية. . . يعزز فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تدخل في ركود اقتصادي قبل الاقتصادات الكبرى الأخرى وهو أمر سلبي للدولار”.

في غضون ذلك، أدى دعم الاحتياطي الفيدرالي للنظام المصرفي، بما في ذلك تسهيلات الإقراض الجديدة، إلى عكس جهوده جزئيًا لتقليص ميزانيته العمومية.

وكانت التخفيضات، المعروفة باسم التشديد الكمي، طريقة أخرى لتقليل السيولة الزائدة في النظام، لكن حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحويل الأموال النقدية إلى البنوك الإقليمية المتذبذبة قوضت هذه الجهود.

وقال كريس تيرنر، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في “ING”: "في الأساس، تعد أسعار الصرف امتدادًا للسياسة النقدية - فقد حقق الدولار نجاحًا كبيرًا حيث أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة. لقد تغير كل هذا في بداية هذا العام مع ظهور بوادر تباطؤ تفاقمت بسبب الأزمة المصرفية”.

ومع ذلك، فإن رهانات الصناديق على المزيد من ضعف الدولار قد تتعثر إذا اندفع المستثمرون فجأة بحثًا عن ملاذات آمنة في حالة حدوث أزمة.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في "رابوبنك"، إن “الظروف الحالية التي تؤثر على الدولار، حيث يمكن أن تتبخر بسرعة إلى حد ما إذا شعرت الأسواق بوجود رابط ضعيف آخر في القطاع المالي أو الاقتصاد العالمي مع تكيف العالم مع معدلات أعلى. ويمكن للدولار أن يرتفع كثيرًا دون سابق إنذار."

وكما كان الحال هذا العام، فإن أي طريق لمزيد من ضعف الدولار من المرجح أن يكون وعرًا حيث يفكر المستثمرون في المدى الذي ستحتاجه البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.