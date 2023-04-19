ولي العهد السعودي يبحث مع أبو مازن مستجدات الأوضاع بفلسطين

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف السديري.

فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية الأستاذ مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الاغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.