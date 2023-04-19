«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم

تبدأ شركة Meta ميتا موجة جديدة من تسريح الموظفين خلال الساعات المقبلة، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الموجة على أعداد كبيرة من الموظفين في الشركة في عدد كبير من الأقسام، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تخفيض 13٪ بواقع حوالي 11 ألف موظف، وذلك بعد سنوات من التوظيف السريع.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع Vox أن ميتا تجري موجة جماعية أخرى من عمليات التسريح تبدأ اليوم الأربعاء، وستؤثر على مجموعة واسعة من الفرق الفنية بما في ذلك تلك التي تعمل على فيسبوك و إنستجرام و Reality Labs.

وفي مذكرة داخلية نُشرت على لوحة رسائل موظفي شركة ميتا مساء الثلاثاء وشاهدتها Vox ، أخبرت الشركة الموظفين أن عملية التسريح تبدأ اليوم الأربعاء.

وأكد متحدث باسم ميتا لـ Vox أن المذكرة أُرسلت للموظفين لكنه رفض التعليق أكثر، كما أخبر أحد المصادر إن التخفيضات قد تكون في حدود 4 آلاف وظيفة.

وقالت لوري جولر ، رئيسة موظفي ميتا في المذكرة: "سيكون هذا وقتًا صعبًا حيث نقول وداعًا للأصدقاء والزملاء الذين ساهموا كثيرًا في ميتا"، ومن المقرر أن يتم إخطار موظفي ميتا في أمريكا الشمالية عبر البريد الإلكتروني في ساعات مبكرة من الصباح.

وتخطط ميتا لإلغاء عدد من المشاريع "ذات الأولوية الأقل"، حيث قالت الشركة إنها ستنهي دعم تقنية NFT على منصات فيسبوك و إنستجرام.

وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، قد ألمح لأول مرة إلى التخفيضات في فبراير الماضي ، عندما كتب بأن رؤية إدارة ميتا لعام 2023 بأنه سيكون "عام الكفاءة".

وقال حينها "أغلقنا أبوابنا العام الماضي ببعض عمليات التسريح الصعبة وإعادة هيكلة بعض الفرق، وعندما فعلنا ذلك ، قلت بوضوح أن هذه كانت بداية تركيزنا على الكفاءة وليس النهاية".