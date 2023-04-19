أول تعليق من رامي رضوان بعد ظهور ابنته في مسلسل «جت سليمة»

شارك الإعلامي رامي رضوان صورة أبوه كايلا من احدث ظهور بمسلسل والدتها الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق رضوان: "حببتي وروحي، ربنا يحفظك ويحرسك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله".

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جت سليمة ظهورًا خاصًا لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بأبنتها كايلا.

شهدت الحلقة الحادية عشر من المسلسل أحداثا كثيرة حيث أعطت دنيا سمير غانم درسا ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وكانت تدعمها دنيا وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم من شكلها