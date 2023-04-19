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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 19-4-2023

الخضروات
الخضروات

ثبتت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023، في سوق العبور للجملة بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم والقيامة المجيدة، و اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.


 

سعر الطماطم والبصل


وسجل سعر كيلو الطماطم حوالي 4 و 5.5 جنيه و كيلو البطاطس 4 و 5.5 جنيه، أما البصل فقد وصل لنحو 8 و 11 جنيه و الكوسة بين 3.5 و 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرار سعر الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم

سعر الفلفل والباذنجان


ووصل سعر كيلو الجزر دون عروش نحو 2.5 و 6.5 جنيه للكيلو و الفاصوليا تراوح سعرها بين 8 و 12 جنيها للكيلو والباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات للكيلو و الباذنجان الرومي بين 3 و 6 جنيهات للكيلو و الباذنجان الأبيض حوالي 5 و8 جنيهات.


وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي نحو 5 و 8 جنيهات و الفلفل الحامي البلدي نحو 5 و 8 جنيهات و الصوب نحو 5 و 9 جنيهات للكيلو و الفلفل الألوان نحو 25 و 35 جنيها للكيلو.

سعر الخيار و الملوخية


ووصل سعر كيلو الملوخية لنحو  8 و 14 جنيه للكيلو و الخيار الصوب بين 8 و 6 جنيهات للكيلو و الخيار البلدي نحو 5 و 7 جنيهات للكيلو و البسلة 13 و 17 جنيه للكيلو و السبانخ 5 و 7 جنيهات للكيلو و القلقاس نحو 5 و8 جنيهات للكيلو. 


ووصل سعر كيلو البطاطا لحوالي 4 و 6 جنيهات و الثوم بين 5 و 10 جنيهات للكيلو و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو و البنجر نحو 2 و 4 جنيهات للكيلو. 

سعر الفاكهة


وعلي صعيد الفاكهة والتي استقرت في سوق العبور للجملة صباح اليوم. 

سعر البرتقال واليوسفي


وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة 5 و 8 جنيهات للكيلو و البرتقال الصيفي نحو 3 و 5 جنيهات للكيلو و اليوسفي بين 8 و 12 جنيها للكيلو و الجريب فروت ما بين 7 و 15 جنيها للكيلو. 

سعر الليمون 


وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي 7 و 20 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا 3 و 5 جنيه للكيلو .

سعر التفاح والعنب 


ووصل سعر كيلو العنب الأصفر المستورد بين 30 و 40 جنيها للكيلو و العنب الأسود المستورد 30 و 40 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي الإيطالي 18 و 30 جنيها للكيلو و التفاح الجولدن نحو 18 و 30 جنيها للكيلو و التفاح السوري اللبناني نحو 25 و 35 جنيها للكيلو.

سعر البلح والفراولة


ووصل سعر كيلو البلح السيوي نحو 30 و 40 جنيها للكيلو وبلح الثلاجة بين 4 و 10 جنيهات للكيلو و الجوافة بين 6 و 12 جنيها للكيلو و الفراولة بين 7 و 10 جنيهات و الكانتلوب بين 5 و 10 جنيهات للكيلو. 

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