سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 19-4-2023

ثبتت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19-4-2023، في سوق العبور للجملة بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم والقيامة المجيدة، و اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.





سعر الطماطم والبصل



وسجل سعر كيلو الطماطم حوالي 4 و 5.5 جنيه و كيلو البطاطس 4 و 5.5 جنيه، أما البصل فقد وصل لنحو 8 و 11 جنيه و الكوسة بين 3.5 و 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل والباذنجان



ووصل سعر كيلو الجزر دون عروش نحو 2.5 و 6.5 جنيه للكيلو و الفاصوليا تراوح سعرها بين 8 و 12 جنيها للكيلو والباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات للكيلو و الباذنجان الرومي بين 3 و 6 جنيهات للكيلو و الباذنجان الأبيض حوالي 5 و8 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي نحو 5 و 8 جنيهات و الفلفل الحامي البلدي نحو 5 و 8 جنيهات و الصوب نحو 5 و 9 جنيهات للكيلو و الفلفل الألوان نحو 25 و 35 جنيها للكيلو.

سعر الخيار و الملوخية



ووصل سعر كيلو الملوخية لنحو 8 و 14 جنيه للكيلو و الخيار الصوب بين 8 و 6 جنيهات للكيلو و الخيار البلدي نحو 5 و 7 جنيهات للكيلو و البسلة 13 و 17 جنيه للكيلو و السبانخ 5 و 7 جنيهات للكيلو و القلقاس نحو 5 و8 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر كيلو البطاطا لحوالي 4 و 6 جنيهات و الثوم بين 5 و 10 جنيهات للكيلو و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو و البنجر نحو 2 و 4 جنيهات للكيلو.

سعر الفاكهة



وعلي صعيد الفاكهة والتي استقرت في سوق العبور للجملة صباح اليوم.

سعر البرتقال واليوسفي



وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة 5 و 8 جنيهات للكيلو و البرتقال الصيفي نحو 3 و 5 جنيهات للكيلو و اليوسفي بين 8 و 12 جنيها للكيلو و الجريب فروت ما بين 7 و 15 جنيها للكيلو.

سعر الليمون



وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي 7 و 20 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا 3 و 5 جنيه للكيلو .

سعر التفاح والعنب



ووصل سعر كيلو العنب الأصفر المستورد بين 30 و 40 جنيها للكيلو و العنب الأسود المستورد 30 و 40 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي الإيطالي 18 و 30 جنيها للكيلو و التفاح الجولدن نحو 18 و 30 جنيها للكيلو و التفاح السوري اللبناني نحو 25 و 35 جنيها للكيلو.

سعر البلح والفراولة



ووصل سعر كيلو البلح السيوي نحو 30 و 40 جنيها للكيلو وبلح الثلاجة بين 4 و 10 جنيهات للكيلو و الجوافة بين 6 و 12 جنيها للكيلو و الفراولة بين 7 و 10 جنيهات و الكانتلوب بين 5 و 10 جنيهات للكيلو.