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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضراوات وفاكهة
خضراوات وفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية  تعاملات اليوم الإثنين داخل سوق العبور للجملة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم


سعر الطماطم والبصل

 

سجل سعر كيلو الطماطم 4 و 6.5 جنيه  والبصل فتراوح بين 4 و 6 جنيهات للكيلو و البصل بين 15 و 15 جنيه للكيلو و االكوسة بين 3.5 و 5.5 جنيه للكيلو.

استقرار سعر الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم

أخبار تهمك|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. سعر الدولار مقابل الجنيه.. وآخر مستجدات الخضار والفاكهة


الباذنجان و الفلفل


وصل سعر كيلو الجزر بدون عروش إلي 2.5 و 5.5 جنيه و الفاصوليا بين 19 و 25 جنيه للكيلو والباذنجان البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيها للكيلو و الباذنجان الرومي بين 3.5 و 5.5 جنيها للكيلو والباذنجان الأبيض  بين 4 و 6 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي البلدي بين 8 و 12 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي بين 10 و 14 جنيه للكيلو و الفلفل الألوان فوصل لنحو 19 و 27 جنيه للكيلو.


الملوخية والخيار


بلغ سعر كيلو الملوخية 4 و 7 جنيهات و الخيار الصوب بين 5 و 8 جنيهات، أما الخيار البلدي فقد وصل لنحو 3.5 و 5.5 جنيه و البسلة بين 12 و 16 جنيه للكيلو والسبانخ بين 5 و7 جنيهات والقلقاس بين 4 و 7 جنيهات للكيلو

الثوم والبطاطا


وسجل سعر كيلو البطاطا بين 3.5 و 6.5 جنيه للكيلو و الثون بين 5 و  8 جنيهات للكيلو و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو و البنجر بين 2 و 4 جنيهات للكيلو.


أسعار الفاكهة 


وعلي سياق متصل وصل سعر الفاكهة لدرجات مستقرة داخل سوق العبور علي مختلف الأصناف.


سعر البرتقال


بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي حوالي 3.5 و 5.5 جنيه للكيلو و البرتقال السكري تراوح بين 4 و 6.5 جنيه للكيلو و البرتقال أبو سرة بين 4.5 و 7.5 جنيه للكيلو و النارنج بين 2 و 4 جنيهات.


سعر اليوسفي


وصل سعر كيلو اليوسفي نحو 5 و 11 جنيه و كيموكوات بيت 9 و 15 جنيه للكيلو والجريب فروت بين 7 و 15 جنيه للكيلو و الليمون الحلو بين 5 و11 جنيه للكيلو والليمون البلدي بين 6 و 12 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا بين 3 و4 جنيه للكيلو .


سعر العنب


بلغ سعر كيلو العنب المستورد الأصفر بين 30 و 40 جنيه و العنب الأسود المستورد فكان 30 و 40 جنيه للكيلو ووصل سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي بين 18 و 30 جنيه للكيلو و التفاح الجولدن بين 18 و 30 جنيه للكيلو و التفاح السوري اللبناني بين 25 و 30 جنيه للكيلو


سعر البلح


بلغ سعر كيلو البلح السيوي بين 30 و 45 جنيه للكيلو و البلح الثلاجة بين 4 و 10 جنيهات و البلح الشامي بين 16 و22 جنيه للكيلو والبلح الإبريمي بين 18 و 26 جنيه للكيلو و البلح  المركابي بين 18 و 28 جنيه للكيلو

 

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