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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء 28 رمضان مستجاب.. احرص عليه حتى غروب الشمس اليوم

صدى البلد

دعاء يوم 28 رمضان.. بعد أذان المغرب اليوم الأربعاء، تبدأ ليلة 29 رمضان الوترية وهي آخر ليلة وترية في شهر رمضان المبارك،  يستحب اغتنامها فقد تكون ليلة القدر ولما لا،  ططالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها غير ثابته وتالتمسوها في الليالي الوترية،  فما علينا إلا الاجتهاد في العبادة.  

دعاء 28 رمضان مستجاب

  اللهم غشني فيه بالرحمة والتوفيق والعصمة، وطهر قلبي من عائبات التهمة، يا رءوفا بعباده المؤمنين".
« اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

دعاء اليوم الثامن والعشرين 

«اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».


«اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا».

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

دعاء 28 رمضان 


اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

المضلين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين.

 

دعاء 28 رمضان مستجاب


"اللهم أحسن خاتمتنا ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا وسخر لنا من عبادك من يدعو لنا إن حان وقتنا".

"اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

"اجعل اللهم سعيى فيه مشكورا، وذنبى فيه مغفورا، وعملى فيه مقبولا، وعيبى فيه مستورا وارزقنى فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه امورى من عسر إلى يسر، اللهم غشنى فيه بالرحمة، وارزقنى التوفيق والعصمة، وطهر قلبى يا من لا يشغله إلحاح الملحين".

اللهم إني أعوذ بك من سوء التوفيق ومن حياة الضيق ومن مخالفة الطريق ومن الحمى والحريق ومن قلة المعين والصديق ومن هجر الحميم والرفيق.


اللهم اصرف عنا الكروب، وانصرنا نصر الكرام بفضلك يا ذا الفضل والإنعام.


يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.


اللهم إني اسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

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