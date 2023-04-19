الإحصاء: 1063 ناشرا مصريا وأجنبيا يشاركون في معرض الكتاب 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر أبريل من كل عام حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضى والمستقبل وجسرا يربط بين الأجيال وعبر الثقافات ويعتبر الكتاب أداة قيمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الآخرين والعالم وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين فى مختلف انحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر.



وشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الثالثة عشر في فعاليا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023.

كما شارك في معرض الكتاب 1063 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً وتوكيلاً من 51 دولة،



بحسب أحدث بيانات "NOP World Culture Score Index" حول المؤشر العالمي للإنـجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، احتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث. وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 23، بمعدل 5:42 ساعات أسبوعيا، بحسب التقرير.

من أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:



بلغ عدد دور الكــتب والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1403مكتبة (350 عامة , 375متخصصة , 678جـامعية ومعاهــد) عـــام 2021 مقابل 1353 مكتبة (319عامة، 394متخصصة ، 640جامعية ومعاهد) عام 2020 بنسبة زيادة 3.7٪ .

وسجل عــدد المترددين (مطالعين / مستعيرين) 3897 ألف متردد عـــــام 2021مقابل 3420الف متردد(مطالعين / مستعيرين) عام 2020 بنسبة زيادة 13.9٪.

واحتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيرين 2.9 مليون مطالع/ مستعير يليها المكتبات العامة 545 ألف مطالع / مستعير لعام 2021.

و بلغ عدد الكتب و الكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيـداعــاً قــانونياً بـدار الكتب والوثــائق القــومية 13.9 ألـف كتاب وكتيب عــام 2021 مقابــل 12.8 الف كتاب لعام 2020 بنسبة زيادة 8.6٪ بينما بلغ عــدد الـنسخ المطـبوعـــة 70ألـــف نسخــة عــــام 2021 مقابل 64 الف نسخة عام 2020 بنسبة زيادة 9.4٪.