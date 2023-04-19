محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفعت محافظة القليوبية ، حالة الطوارئ بجميع القطاعات والمديريات الخدمية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، إنه تم التأكيد عاى رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية ، بتشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لتلقي اي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين.

كما أكد المحافظ على أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، والتاكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ، موجها بتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود داخل الحدائق والمنتزهات العامة.

وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

وفي السياق ذاته وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، واتخاذ الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

وشدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

وكشف المحافظ، عن جاهزية الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، وفتح متحفي الري والطفل والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسي للمدينة للقضاء على التكدس المروري.