أوسوريو يدرس إجراء تغييرات في خط دفاع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجدية إجراء تغييرات على خط دفاع الأبيض خلال مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد الأخطاء الدفاعية التي شهدتها مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتحدث مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن موقف عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض من لقاء سيراميكا كليوباترا المقبل المقرر له يوم 26 أبريل الجاري في مسابقة الدوري المصري .

وأوضح المصدر أن فرصة عبد الله جمعة كبيرة في اللحاق باللقاء خاصة وأنه يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم الأربعاء عقب منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق راحة للاعبي الفريق من التدريبات امس الثلاثاء.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم ٢٦ أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.