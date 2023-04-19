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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يحذر من نهج خطير لعناصر الدعم السريع ويكشف سبب طول المعركة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حذرت فيه المواطنين من التعامل مع عناصر الدعم السريع في مسألة السلاح.

حيث جاء بالبيان: "وردتنا معلومات بأن بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها ، إما بيعا أو استبدالا من المواطنين، وندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية" .

وجاء بالبيان: "تواصل قواتكم المسلحة عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم مراعية قواعد و مبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل من وتيرة القتال بطيئةً".

وعن موقع المحاربين القدامى قال البيان: "نثمن الوقفة الصلبة لقدامى المحاربين الذين كانوا معنا في خندق واحد ونشكر المواطنين الأوفياء على وقفتهم الصلبة ودعمهم اللامحدود".

السودان القوات المسلحة الدعم السريع وحدة عسكرية

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