الأوقاف: انطلاق الفوج الـ18 للطلاب الوافدين بمعسكر الإسكندرية الأحد المقبل

ينطلق الفوج الثامن عشر من أفواج معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، للطلاب والطالبات الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك يوم الأحد 23 / 4 / 2023م وحتى الثلاثاء 25 / 4/ 2023م بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم الثقافية والسياحية والأثرية بالمحافظة، ويستضيف المعسكر (42) طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية، نتيجة مسابقة العمال لعام 2022 تم إعلانها عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

على أن يتسلم الفائزون العمل بالأوقاف أول يونيه 2023م القادم فور إنهاء الإجراءات.

وفي وقت سابق أكد وزير الأوقاف ، أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة و جهاز التنظيم والإدارة بخصوص مسابقات الأئمة والعمال، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة العمال الماضية خلال أيام، وسيتم اختبار الأئمة لمسابقة 2023 بعد عيد الفطر المبارك، مشددا، على أنه لم ولن يتم تعيين إمام واحد دون معيار الكفاءة.

وأضاف جمعة ، في حوار لـ صدى البلد: “نفذت وزارة الأوقاف 114 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من 8800 إمام وواعظة وإداري، خلال الربع الأول من عام 2023م منها دورتان دوليتان الأولى دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023 حتى 11/ 2/ 2023، لـ 9 أئمة من دولة تنزانيا و 9 أئمة من جمهورية مصر العربية”.