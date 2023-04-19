أخبار الفن.. تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبى يحدث ضجة.. لحظة لقاء رمضان بابنه وانتقامه من دلال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

جعفر العمدة الحلقة 28.. لحظة لقاء رمضان وابنه وانتقامه من دلال

ينتظر الجمهور حلقة الليلة من مسلسل “جعفر العمدة” بحالة من الشغف لرؤية ما سيفعله محمد رمضان بعد أن عثر على ابنه سيف ورد فعل أحمد داش بعد رؤية والده.

وينتظر الجمهور لحظة انتقام محمد رمضان من دلال “إيمان العاصى” وعائلتها بعد ما فعلوه معه، حيث كانوا السبب فى خطف ابنه 19 عاما.

رمضان حالة خاصة.. فريدة سيف النصر: مبهورة من الريأكشنات وتعابير عضلات وشك

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعليقا على الحلقة 27 من مسلسل “جعفر العمدة”.

وقالت فريدة سيف النصر: “جعفر العمدة.. طيب إيه بقى.. يخرب بيت أبو كده.. أنا فنانة قبل انت ما تتولد علشان تقعدني مبهورة من الريأكشنات وتعابير عضلات وشك وعينيك والدوخة اللي جت لك كأن روحك بتتسحب منك وهي بتقول لك ابنك سيف دي حالة.. أما عالسلم بقى لما شوفت ابنك دوخة من نوع تاني روحك رجعت في جسمك ودموع سخنة باشتياق وحنان.. إنت إيه.. أنا دوخت معاك.. دي مشاهد تتدرس”.

يجري عملية وابنته لا تساعده.. تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي والعائلة ترد

شهدت الساعات القليلة الماضية تسريبا لوالد الفنانة هيفاء وهبي، نشرته الإعلامية نضال الأحمدية، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه يتهم ابنته بعدم الاعتناء به وأنها لا ترد عليه، وهو مريض ويرغب فى إجراء عملية جراحية فى القلب.

وقال والد هيفاء وهبي في أحد التسجيلات إن أحد الأشخاص قدم له المساعدة، وهاجم هيفاء بأنه من غير الإنساني عدم تقديم مساعدة منها هي ووالدتها إذا كانتا على علم بالأمر.

النهارده هيبان.. عصام السقا يكشف حقيقة شخصية نعيم في جعفر العمدة

كشف الفنان عصام السقا، حقيقة شخصية نعيم في مسلسل “جعفر العمدة”، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج “كأس إنرجي” للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

كشفت الفنانة ميسرة عن رأيها فى عمليات التجميل التى خضعت لها عدد من النجمات فى الفترة الأخيرة، وذلك فى حوار تليفزيوني على إحدى القنوات المشفرة.

وقالت الفنانة ميسرة، إن هناك بعض الفنانات اللاتي لجأن إلى “النفخ الأوفر” مثل الفنانة مايا دياب، إلا أن هذا الشكل لائق عليها.