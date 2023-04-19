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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان حالة خاصة.. فريدة سيف النصر: مبهورة من الريأكشنات وتعابير عضلات وشك

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعليقا على الحلقة 27 من مسلسل “جعفر العمدة”. 

وقالت فريدة سيف النصر: “جعفر العمدة.. طيب إيه بقى.. يخرب بيت أبو كده.. أنا فنانة قبل انت ما تتولد علشان تقعدني مبهورة من الريأكشنات وتعابير عضلات وشك وعينيك والدوخة اللي جت لك كأن روحك بتتسحب منك وهي بتقول لك ابنك سيف دي حالة.. أما عالسلم بقى لما شوفت ابنك دوخة من نوع تاني روحك رجعت في جسمك ودموع سخنة باشتياق وحنان.. إنت إيه.. أنا دوخت معاك.. دي مشاهد تتدرس”.

فريدة سيف النصر

وأضافت فريدة سيف النصر: “رمضان حبيبي.شاء من شاء وأبى من أبى.. إنت حالة خاصة جدا لم ولن تتكرر.. أما محمد سامي أدعي أقول إيه.. يخرب بيت اختياراتك للأغاني والكلمات والكتابة والإخراج إنت مش طبيعي.. فاكر لما تكلمنا عن إني دماغي مضروبة فن.. إنت بقى إيه مضروبة معجونة فن.. على فكرة الممتازين كتير لكن.. المميز اللي عنده الخلطة دي بالإحساس الصادق وحب الناس.. من غير إحساس تبقى صنعة مش فن.. بحبكم أوي وبحب كل حد عنده فن بجد لأن الفن أسمى وأعلى ما في الوجود.. والموهبة هبة من الوهاب والمحبة من عنده هو الله والنجاح رزق يعني كله إرادته هو العلي العظيم”. 

جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل “جعفر العمدة” في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

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القنوات وموعد عرض مسلسل “جعفر العمدة”

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب 

احتفلت الفنانة مي كساب بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب: ”أحلى حاجة في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحوا لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمة من رب العالمين”. 

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