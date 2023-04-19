الرقابة الإدارية بالشرقية تشن حملة على المستشفيات والوحدات المحلية بالإبراهيمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية دور هيئة الرقابة الادارية بمنع الفساد و مكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.

وأشاد محافظ الشرقية، بأهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية من خلال محاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الجرائم.

وفي هذا السياق ، قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام المحافظة بتشكيل لجان من قطاعي الصحة والمحليات للوقوف علي تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالإشتراك مع اللجان المشكلة من قطاعي الصحة والمحليات بشن حملة على المنشآت الصحية المختلفة ، ومتابعة تراخيص البناء لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوي الآداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن رصد عدم تواجد ٢٠٤ من العاملين بمستشفي الإبراهيمية المركزي ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٧ من العاملين بمقر المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بمركز الإبراهيمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلوات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل لبعض المنشآت الطبية بمدينة الإبراهيمية بمعرفة لجنة العلاج الحرتم ضبط ٢ مخالفة ( إدارة منشأة صادر لها قرار غلق إداري- إدارة بدون ترخيص ) كذلك تم ضبط مخالفة( أدوية منتهية الصلاحية ) بمعرفة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

وأضاف السكرتير العام للمحافظة قيام الحملة بأخذ عينة عشوائية من تراخيص البناء لعدد ٤ ملفات ترخيص برئاسة مركز الإبراهيمية صادرة باسم المواطن (ل.ك) والمواطنة( ا.م) والمواطنة ( ا.ع) والمواطنة ( ل.ا) وبمراجعة ملفات التراخيص تبين وجود مخالفات متنوعة شملت( مخالفة شروط ترخيص - بروزات غير قانونية - عدم وجود شهادة إشراف- عدم وجود عقد مقاولة - عدم إحترام حرم للجار - عدم إستيفاء نماذج الترخيص).