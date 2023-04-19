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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشر الليمون وزيت الخروع.. طرق علاج مسمار القدم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب.

من طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب ما يلي :-

. دهن مسمار القدم بزيت الخروع .

.وضع قشر الليمون على المسمار كل يوم طوال الليل.

.مزج الطماطم بالأناناس ووضعه على مسمار القدم وتغطيته.

.استخلاص العصير من ساق شجر التين ووضعه على مسمار القدم.

.مزج أوراق اللبلاب مع أوراق الكرات ونقعها في الخل مدة ساعة ثم وضعها على مسمار اللحم.

.استخلاص عصير الثوم ووضعه على مسمار القدم أو وضع مهروس الثوم عليه ليلة كاملة.

.قشور نبات البلوط بحيث يؤخذ ملء ملعقة كبيرة من مسحوق القشور ويضاف له لتران من الماء ويغلى لمدة 5 دقائق ثم يوضع في وعاء كبير يتسع للقدمين ويضاف له ماء بارد حتى تتحمله الأقدام، ثم تغمس القدمان فيه مع التدليك المستمر .

.تقطع كمية من البصل على شكل شرائح مستديرة ثم تسخن بدون زيت حتى يصفر اللون ثم تبرد وتوضع على مكان القدم المصاب وتربط بقطعة من القماش لاصق.

.مزيج زيت الخروع وزيت الزيتون ، حيث تؤخذ كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وتمزج ، ثم يدلك المسمار تدليكاً متكرراً لمدة ربع ساعة يومياً عند النوم.

.خلط فصين من الثوم المهروس مع زيت الخروع حتى تصبح مثل المرهم ثم يوضع المرهم المكون من الثوم المهروس وزيت الخروع فوق مسمار القدم ويربط بالقماش.

.يكشط الجزء الداخلي لقشر الموز لنحصل على عجينة بيضاء، ونضعها على مسمار القدم ونقوم بلفّها بالشاش الطبي.

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