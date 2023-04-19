عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فور وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي إتجاه مدينة بلبيس مستشفي بلبيس المركزي، للاطمئنان علي الحالة الصحية للمصابين من جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الإستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور صبحي الخوانكي بإدارة الطب العلاجي.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بلبيس، وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الإنتشار السريع، فور وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة ١٥ فرد وجثة هامدة، حيث تم الدفع بعدد ١١ سيارة إسعاف لمكان الحادث، واستقبلت مستشفى بلبيس منهم ١٤ حالة، وتم تحويل حالة للمركز الطبي العالمي، ونقل الجثة لمستشفى السلام التخصصي بالقاهرة.

وتابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمستشفى بلبيس المركزي، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات، والعمليات الجراحية اللازمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى، حتي التأكد تماماً من حصول جميع المصابين علي الخدمة، وحجز الحالات المرضية بأقسام الرعاية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء تماما، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمصابين.

ومن جانبه فقد اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة والتواصل المباشر مع وكيل الوزارة من بداية الحادث.

وعقب الإنتهاء من متابعة الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة أعمال التطوير الجارية بقسم الأشعة لرفع كفاءته، والوقوف على آخر المستجدات بها، والموقف التنفيذي للأعمال، والبالغ التكلفة التقديرية لها مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، موجهاً إدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذه، وسرعة الإنتهاء منها لتشغيل القسم لصالح المرضي، كما ناقش مع مدير المستشفى المكان المقترح لنقل صيدلية الإستقبال وصيدلية الطوارئ به، موجهاً بسرعة نقلها لخدمة المرضى بالمستشفى.

IMG-20230419-WA0107
IMG-20230419-WA0107
IMG-20230419-WA0098
IMG-20230419-WA0098
IMG-20230419-WA0100
IMG-20230419-WA0100
IMG-20230419-WA0102
IMG-20230419-WA0102
IMG-20230419-WA0106
IMG-20230419-WA0106
IMG-20230419-WA0103
IMG-20230419-WA0103
IMG-20230419-WA0104
IMG-20230419-WA0104
IMG-20230419-WA0099
IMG-20230419-WA0099
IMG-20230419-WA0101
IMG-20230419-WA0101
الشرقية وزارة الصحة مدينة بلبيس محافظ الشرقية الخدمات الطبية حادث انقلاب ميكروباص سياره أسعاف مستشفي بلبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

ترشيحاتنا

طفل العريش.. أدى الصلاة قبل دخوله غرفة العمليات بنية الشفاء

مدبولي: التوسع في تجربة المدارس اليابانية والنيل بالتعاون مع القطاع الخاص

شوقي علَّام يكشف حكم عمل المرأة في الشرع

حجازي: تكليفات رئاسية بتخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتصالات

السيطرة على حريق التهم ورشة خشب في فيصل

الجيش السوداني يعلن التصدي لهجمات ميليشيا الدعم السريع وتكبيدهم خسائر فادحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرة مهرة.. صدى البلد يكرم دنيا المصري بعد تألقها في ضرب نار

غيرت شكلها.. ملامح رنا رئيس حديث السوشيال ميديا | شاهد

من غير وزن زيادة.. خطوات بسيطة لتناول كحك العيد بأمان

زي المحلات.. طريقة عمل كحك العيد بخطوات بسيطة

فيديو

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

أحمد السقا يكشف أسرار وكواليس مسلسل حرب

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ