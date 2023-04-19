ميلان يعلن تجديد عقد أوليفيه جيرو حتى 2024

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو لمدة موسم.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله فخره بإعلان تجديد عقد جيرو حتى صيف عام 2024.

وانتقل جيرو إلى ميلان صيف عام 2021 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ليقود فريقه للفوز ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقاد ميلان فريقه للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتسجيله هدفًا في شباك نابولي في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ربع النهائي.