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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي كبير يفجر مفاجأة بشأن وجود الكائنات الفضائية

الاطباق الطائرة
الاطباق الطائرة

قال شون كيركباتريك، رئيس مكتب أبحاث الظواهر الجوية المجهولة في البنتاجون، اليوم الأربعاء، إن حالات الظواهر الجوية غير المعروفة أيضًا باسم “الأجسام المجهولة”، لا تظهر أي علامات على وجود نشاط خارج كوكب الأرض، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الحوادث يمكن أن تكون مرتبطة بحقيقة وجود الكائنات الفضائية.

وقال كيركباتريك خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول أنشطة المنظمة: “في بحثنا، لم يجد مكتب أبحاث الظواهر الجوية المجهولة في البنتاجون أي دليل موثوق به حتى الآن على نشاط خارج كوكب الأرض، أو تكنولوجيا خارج العالم، أو أشياء تتحدى قوانين الفيزياء المعروفة”.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تأسيس مكتب أبحاث الظواهر الجوية المجهولة في البنتاجون في يوليو 2022، وكلفتها بالتحقيق في تقارير “الأجسام المجهولة”.

وقال كيركباتريك إن غالبية مئات الحالات المعروضة على المنظمة لا تظهر أي خصائص شاذة.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالات لا يوجد تفسير قاطع لها، على حد قول كيركباتريك.

البنتاجون كوكب الارض الكائنات الفضائية مجلس الشيوخ الأمريكي الظواهر الجوية المجهولة

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