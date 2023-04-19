عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم: محمد رمضان فنان موهوب ويخلص لعمله

صدى البلد

كشف الفنان أحمد فهيم عن رأيه في الفنان محمد رمضان بعد العمل معه في مسلسل جعفر العمدة.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": محمد رمضان فنان موهوب ، ويحب عمله ويخلص له، ويحرص دائما على أن يظهر أدوار كل من حوله ويحب كل من يعملون معه ويفرح لنجاحهم.

الفنان أحمد فهيم عن كواليس تصويره لمشهده اعترافه لمى كساب زوجه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأن ابنها مازال على قيد الحياة، والذي تصدر به تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28.. محمد سلام يبدل شخصيته مع هجرس

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28.. دلال تقتل بلال شامة وطلاق نرجس

وقال:" انا سعيد بردود الفعل على هذا المشهد وبذلنا في مجهود كبير، وقد يبدو للناس أن الموقف كوميدي لكنها كوميديا سوداء تجعلك تبكي وتضحك في نفس اللحظة كما أن شخصية سيد ليست سهلة وأرهقتني".

الفنان أحمد فهيم عن كواليس تحضيره لشخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة والتي تلقى عليها إشادات كبيرة.

وقال في تصريحات، لـ"صدى البلد": اعتمدت على السيناريو في تحضيري للشخصية، فالمخرج محمد سامي كتب التفاصيل بشكل دقيق، بجانب جلسات العمل التي عقدناها، ووضعنا التفاصيل الخاصة من ملابس وطريقة مشي وأسلوب كلام ولزمات فنية.

وأشار الفنان أحمد فهيم، إلى أن شخصيته في مسلسل جعفر العمدة، تعد الأصعب بالنسبة له، من بين أدواره التي جسدها.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": سيد كان تحديا بالنسبة لي، وما زالت هناك مفاجآت كثيرة في الشخصية، ستظهر في الحلقات القادمة، وأشكر الجمهور على رد الفعل الكبير الذي حدث على الشخصية

محمد سامى محمد رمضان محمد سلام المخرج محمد سامي الفنان محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

موضوعات متعلقة

مسلسل بابا المجال الحلقة 27.. ظهور براءة مصطفى شعبان

مسلسل جت سليمة الحلقة 12.. ظهور خاص لابنة دنيا سمير غانم

أحمد الفيشاوي على الحذاء وفوق سيارة في بوسترات رهبة

عمل جديد يجمع ياسمين صبري وبيتر ميمي

هاني سرحان يكشف سر حماسه لعالم "سوق الكانتو"

أحمد فهيم يكشف كواليس تحضيره لمشهد زواج وداد من شوقي فتح الله

بحضور وزير الرياضة.. هشام خرما في افتتاح كأس العالم للجمباز

الأوبرا تبدأ تنفيذ مشروع صيانة وترميم واجهات مسرح سيد درويش بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي.. أسباب زيادة صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري

بيان عاجل من الخارجية التونسية بشأن القبض على الغنوشي

بسبب الاشتباكات في السودان .. النار تلتهم مطار الخرطوم | فيديو

زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

إجازة العيد .. كيفية حجز تذاكر القطارات بالإنترنت

نتنياهو يعلق على الاقتراح الصيني لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الكحك والبسكويت؟

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ