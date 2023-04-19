مطمئنا الجمهور.. تطورات جديدة يكشفها محامي كهربا

كشف أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، تطورات أزمة اللاعب مع نادي الزمالك وموعد تسديد الغرامة المالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تلقينا حيثيات كهربا ولازال لدينا حتى آخر مايو، واللاعب لديه حق الاستئناف عن طريق المحامي الدولي من تاريخ تلقي الحيثيات، وحال تقديم استئناف سيوقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من الفيفا".

وأوضح: "الاستئناف الصادر سيكون على القرار الصادر بمنحه 60 يومًا للتسديد، لأنه يريد الحصول على مدة أطول من أجل التسديد، ونادي الزمالك هو صاحب القرار الأول والأخير في قصة التقسيط، والفيفا لا يمكنه إجبار النادي".

وتابع: "اللاعب سيكون له نصف الغرامة عند ديبورتيفو ألافيش البرتغالي في حال قام بتسديدها كاملة، وأقوم المتابعة مع الجانب البرتغالي، ولم نصل لأي شئ يمكن الاعلان عنها لكن المفاوضات مستمرة معهم، وقد نصل لحل قريب معهم، ونحاول الضغط عليهم لدفع نصف الغرامة من أجل إنهاء الأزمة".

وأتم: "لا أريد الجزم بأن كهربا يمتلك الفلوس بالكامل، وليس هناك قلق مطلقًا وأطمئن جماهير النادي الأهلي".

وحول وجود عروض رسمية من الخارج، قال: "احب أن يكمل مسيرته مع النادي الأهلي، والحديث عن وصول العروض الخارجية يكون عن طريق النادي ووكيله أحمد يحيى، وأنا لا أتحدث في أي أمور تخص اللاعب وناديه".