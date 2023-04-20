مشكلات خطيرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون iPhone 14 .. تفاصيل

أفادت تقارير أن هواتف iPhone 14 الأحدث من شركة آبل الأمريكية تواجه عدد من المشكلات الخطيرة التي جعلت العديد من المستخدمين يشتكون على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الدعم الخاصة بالشركة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن عمليات إعادة التشغيل التلقائية المتكررة تؤرق الكثير من المستخدمين حيث يواجه بعض المستخدمين ما يصل إلى مرة واحدة أو اثنين من عمليات إعادة التشغيل أو الأعطال يوميًا ، مع توقع الكثيرين بأن المشكلة قد تتعلق بالهاردوير الخاص بالهواتف.

واشتكى مستخدمون اشتروا هواتف iPhone 14 من موزع معتمد من شركة آبل من أنه بعد أول تقرير تشخيص وتحليل عن بُعد عبر الخط الساخن لخدمة العملاء ، قيل لهم إنه لا توجد مشكلات في الهواتف ، ومع ذلك ، بعد مكالمة ثانية ، قيل لهم إنها مشكلة تتعلق بترقية البرامج.

وفقا للموقع فإن المشكلة يبدو وأنها منتشرة على نطاق واسع ، حيث دعا العديد من المستخدمين شركة آبل لتقديم حل سريع، كما اشتكى أحد المستخدمين من أنه لم يُعرض عليهم سوى هاتف iPhone 14 جديدًا ولكن بدون تغليف، وذلك عندما أخذ هاتفه إلى وكيل معتمد لخدمات ما بعد البيع.

ويطالب هذا المستخدم بتبديل الهاتف بواحد جديد لم يتم فتحه، وفقًا لمتطلبات الضمان، كما قام مستخدم آخر بإصلاح هاتف iPhone 14 الخاص به لدى وكيل معتمد ليكتشف صدعًا صغيرًا في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة الخلفية، ولكن التاجر رفض إصلاحه.

ويرى Gizmochina أنه إذا كانت المشكلة متعلقة بالهواتف ، فقد تكون مشكلة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً لشركة آبل ، وقد تتطلب عمليات سحب أو إصلاحات واسعة النطاق، مضيفا أن آبل تتمتع بسمعة طيبة في إنتاج أجهزة موثوقة ، لذا فإن أي انتكاسة تتعلق بهواتف iPhone 14 ستكون بمثابة نكسة كبيرة للشركة، مؤكدا على أن الشركة لم تستجب حتى الآن لهذه الشكاوى.