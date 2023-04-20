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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأطول في رمضان.. تعرف على عدد ساعات الصيام اليوم

صدى البلد

انقضي شهر رمضان وها نحن نصل إلي آخر أيامه وفقا لما كشفت عنه الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وهو أن عدد أيام شهر رمضان تصل إلي 29 يوما وأن اليوم هو آخر أيام شهر رمضان، وغدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتراوحت عدد ساعات الصيام علي مدار شهر رمضان حيث بدأ بدأ الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس، وكان هذا اليوم الأقل فى أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام لمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، و زادت مدة الصيام يوميا حيث كان يصوم المسلمين دقائق أكثر يوميًا، بتقدم أيام الشهر الكريم، حتى وصلنا إلي آخر أيام الشهر الذي وصلت مدة الصيام إلي 14 ساعة.

اليوم أطول أيام الصيام هنصوم 14 ساعة و54 دقيقة

وتكون مدة الصيام لأخر أيام شهر رمضان الكريم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان،  هي أطوال مدة للصيام طوال الشهر حيث تصل مدة الصيام إلي 14 ساعة و 54 دقيقة. 

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وبذلك يكون قد صام المصريون ساعة إضافية تقريبآ في آخر ايام شهر رمضان عن أول ايام شهر رمضان.

مواعيد أذان المغرب … أطوال أيام رمضان

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، كشف فيه عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 رمضان أوضح من خلاله إن موعد صلاة الفجر سيكون في تمام الساعة الـ 3:51 صباحًا، والشروق في تمام الساعة الـ 5:23 صباحًا، أما بالنسبة لـ موعد أذان الظهر سيكون في تمام الساعة الـ 11:54 ظهرًا.

بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً، أما بالنسبة للمغرب في تمام الساعة الـ 6:25 مساءً، وأخيرًا صلاة العشاء في تمام الساعة الـ 7:47 مساءً.

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