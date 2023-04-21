من غير حرمان.. 15 نصيحة تجنبك زيادة الوزن في العيد

اكتسب أغلبنا الوزن خلال شهر رمضان، ومع دخول أيا العيد وتناول الكحك والبسكويت فقد نكتسب المزيد من الوزن، وهو الأمر الذي لا يرغب به أغلبنا، ويمكن السيطرة وتجنب زيادة الوزن بإتباع بعض النصائح، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

نصائح ذهبية تجنبك زيادة الوزن في العيد

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، إن تناول الاطعمة والحلويات والمعجنات في العيد قد يتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى إتباع بعض العادات السيئة والذي يمكن أن يزيد من الامر سوءا.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يمكن إتباعها لتجنب زيادة الوزن في العيد، ومن أبرزها ما يلي :



- يفضل تقليل تناول الكحك والغريبة، يمكن تناول واحدة من كل نوع فقط في اليوم حيث إنه يتم استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة وهو مايجعل سعراتهم عالية جدا .



- يفضل إلغاء السكريات والكربوهيدرات من اليوم عند تناول حلويات العيد.



- يمكن تناول الترمس باعتدال بدون خوف فهو مفيد وقليل السعرات الحرارية.



- يمكن تناول البسكويت الدايجستيف اللايت بدلا من بسكوت العيد المعتاد لتقليل كمية السعرات المتناولة.



- يستحب إلغاء وجبة الإفطار في حال تناول الكحك والبسكويت.



- يستحب تناول الكحك والبسكويت في الصباح وتجنب تناول كمية كبيرة، لتجنب الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم.



- يستحب شرب المشروبات المفيدة خلال اليوم مثل الماء والمشروبات العشبية الساخنة، مثل الينسون والكاموميل والنعناع والكركديه والقرفة.



- يستحب تناول القهوة سواء الخضراء أو العادية، حيث إن السكريات تزيد من الشهية والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة، أما الكافيين الموجود في القهوة فيعمل على تقليل الشهية.

نصائح ذهبية تجنبك زيادة الوزن في العيد



- لابد من ممارسة التمارين الرياضية المنزلية بعد تناول كحك العيد.



- يمكن تخفيف الدهون المستخدمة في صنع الكحك ووضع كمية من الزبادي بديلة عنها عند صنعه منزليا.



- يجب على مرضى السكر عدم الإكثار من تناول الكحك وجميع حلويات العيد ومتابعة قياس السكر.



- يجب الانتباه لكمية الحلويات التي يتناولها الأطفال في العيد وتقنينها.



- يجب عدم صنع كمية كبيرة من حلويات العيد أو عدم شراء كمية كبيرة وعند تواجد كمية كبيرة من حلويات العيد بالمنزل، يمكن مشاركتها مع الأقارب أو الجيران، لتجنب زيادة تناولها وزيادة الوزن.



- عند شراء الحلويات يستحب شراؤها من مكان مضمون والتأكد من عدم استخدام زيوت مهدرجة بها.



- يستحب مشاركة الأسرة جميعا وتناول الحلويات مع بعض في وقت واحد، لتقليل الكمية المتناولة.