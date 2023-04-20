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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين تتعلق بـ تخفيف الملابس اليوم الخميس

صدى البلد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة عاجلة للمواطنين، اليوم الخميس، من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تتعلق بـ تخفيف الملابس.
 

ومن المتوقع أن تنشط رياح شمالية غربية تهب على شمال البلاد وتعمل على تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى لتصل إلى 15 درجة على القاهرة.

نصيحة عاجلة

أما دراجات الحرارة العظمى فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة ويستمر الانخفاض التدريجي اعتبارا من اليوم الخميس حتى أيام عيد الفطر المبارك، وتوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء. 


نصيحة عاجلة


أما عن تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، فقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة عاجلة بأنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، لكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكت خلال فترات الليل منعا للإصابة الأطفال بنزلات البرد.

وعن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك، توقعت هيئة الأرصاد أن تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية، وكذلك الأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط.

نصيحة عاجلة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 27 15
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 28 14
بنهــــا 26 15
دمنهور 28 15
وادى النطرون 29 14
كفر الشيخ 26 14
المنصورة 27 15
الزقازيق 28 16
شبين الكوم 27 15
طنطا 26 14
دمياط 22 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 25 16
السويس 25 16
العريش 22 14
رفح 21 15
رأس سدر 26 19
نخل 25 14
كاترين 22 09
الطور 29 21
طابا 27 17
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 20 15
السلوم 21 13
سيوة 26 13
رأس غارب 32 21
الغردقة 32 22
سفاجا 33 20
مرسى علم 32 22
شلاتين 35 20
حلايب 32 21
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 30 19
الفيوم 27 15
بني سويف 27 14
المنيا 28 16
أسيوط 29 16
سوهاج 30 17
قنا 38 19
الأقصر 36 19
أسوان 37 20
الوادى الجديد 34 18
أبوسمبل 37 20

نصيحة عاجلة الأرصاد هيئة الأرصاد اليوم الخميس تخفيف الملابس

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