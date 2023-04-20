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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عيد الفطر السبت في مصر في حالة واحده.. تعرف عليها

عيد الفطر
عيد الفطر

سبب مركز الفلك الدولي حالة كبيرة من الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أكد المركز أن عيد الفطر السبت وليس يوم الجمعة كما تشير جميع الحسابات الفلكية، ويعتقد جميع المواطنين، حيث أكد المركز أن مشاهدة الهلال يوم الرؤية الشرعية غير ممكنة.

عيد الفطر السبت

ويؤكد مركز الفلك الدولي علي أن مشاهدة هلال عيد الفطر غير ممكنة في أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، كما أنها ستكون غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية الد العربية، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداء من ليبيا، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر.

عيد الفطر السبت

ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت، حيث يصطف المصريون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

البحوث الفلكية الجمعة أول أيام عيد الفطر 

وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال عيد الفطر قد ولد اليوم في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة وعليه فإن الجمعة أول ايام عيد الفطر المبارك فلكيا، مؤكدا على أنه سوف يتم إجراء الرؤية الشرعية مع غروب الشمس ويعلن موعد عيد الفطر في مصر مفتي الديار المصرية.

وعن اللغط الذي حدث وبيان مركز الفلك الدولي أشار الدكتور جاد القاضى، أنه يجد تحفظ كبير على البيان الذي حرج عن مركز الفلك الدولي والذي يقول بإن عيد الفطر السبت حيث أنه من المثبت عند جميع الفلكيين أن موعد عيد الفطر فلكيآ هو الجمعة ويتوقف على إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة من عدمه صفاء الجو والتلسكوبات وعدم شبورة أو سحب مائية.

وتابع أن مركز الفلك الدولي الذي يقول أن عيد الفطر السبت ليس مركز دولي وإنه مركز صغير مغمور وصفا اياه بإنه “مركز أوضة وصالة” وأن البيان الذي خرج عنه بيان في غير محله، وفلكيا العيد الجمعة وأن حدوث كسوف الشمس صباح اليوم والذي شوهد في عدة اماكن ما عدا مصر والمنطقة العربية، يؤكد على ولادة هلال شهر شوال وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر فلكيا، وأن مركز الفلك الدولي يهدف إلي تسليط الضوء عليه .

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عن أن معهد الفلك مستعد لرصد هلال شهر شوال وأن الهلال سوف يكون قد ولد ويتواجد في السماء في وقت الرؤية الشرعية التي تتم لتحديد تمام كمال الشهر من عدمه، مؤكداً أن الحساب الفلكي قطعي.

وشدد القاضي علي أن هلال شهر شوال سيولد وسيستمر فى الأفق فترات زمنية ليست بالقليلة، ومن ليس لدية امكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربي.

وأكد، على أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية، وأن الدار تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل إذا أعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا تؤكده الرؤية أم تنفيه.

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