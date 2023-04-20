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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو مسافر في إجازة العيد.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية

طريق
طريق

تشهد حركة المرور الصباحية اليوم، الخميس، على الطرق الصحراوية والرئيسية استقرارا نسبيا منذ ساعات الصباح الأولى، بدون مؤثرات أو بلاغات للإدارة العامة للمرور تؤثر على حركة المرور.

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حالة الطريق الدائري الآن

ويشهد الطريق الدائري استقرار في حالة المرور على أغلب الأنحاء، حيث تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بكامل قطاعاته، وكذا الطريق الدائري الاوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطرق الصحراوية والزراعية، والمحاور الرئيسية والكباري الناقلة للحركة، والطرق الرئيسية.

كما تستقر حالة المرور على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري بمناطق كورنيش المعادي وأثر النبي حتى البساتين، وفي التقاطع مع طريق الأوتوستراد وصولا إلى مناطق القطامية، وكذا استقرارا في حركة المرور بمناطق القاهرة الجديدة وحتى منطقة السلام ووصولا إلى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة، وأيضا التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي، ومرورا بمناطق مسطرد وباسوس وحتى منطقة الوراق.

ويشهد الطريق الدائري استقرارا في حركة المرور على مناطق إمبابة وبشتيل وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو، وحتى مناطق صفط اللبن ووصولا إلى محور المريوطية ثم منطقة الكونيسة والمنيب، فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي بكامل قطاعاته، وكذا الطريق الدائري الأوسطي بنطاق أكتوبر والجيزة وحتى حلوان و15 مايو وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والطرق الصحراوية، مع استقرار حركة المرور على محور 26 يوليو.

حركة المرور على الطرق الصحراوية

وعن الطرق الصحراوية، تستقر حركة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الواحات، وأيضا طريق القطامية - العين السخنة، وطريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الشيخ فضل، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير مرسى علم، وطرق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.

كما تستقر حركة المرور على محور شبرا - بنها الحر، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وكوبري 6 أكتوبر بالإتجاهين، لا سيما كوبري 15 مايو، وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري قصر النيل وكوبري عباس، لتستقر الحالة المرورية على الكباري الواصلة بين القاهرة والجيزة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

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