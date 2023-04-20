البحوث الفلكية توضح تفاصيل سقوط القمر الصناعي الأمريكي RHESSI

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث أخبار المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا والتى كانت تحمل القمر الصناعي الأمريكي RHESSI وكان من المقرر سقوطها خلال الساعات الماضية من فجر اليوم.

وكتب المعهد عبر صفحته الرسمية: "نؤكد علي عدم تحديد مكان سقوط القمر الصناعي RHESSI حتى الآن حيث انه طبقا لأخر بيانات متاحة للحسابات المدارية قد يكون سقط بأي نقطه بالمسار الأرضي المبين بالشكل علما بأن نسبة دقة تلك الحسابات تتأثر بخطأ قد يصل الي ساعتين و حتى الان لم يرد ما يفيد من تأكيد من اي جهة رسمية تابعة للقمر الصناعي و لا شهود عيان"

و طبقا لكتلة المركبة التي تبلغ ٣٠٠ كجم سوف يتم احتراق معظم اجزائها حال دخول الغلاف الجوي دون احداث اي ضرر يذكر.

وسوف يتم احتراق معظم أجزاء المركبة والتى يبلغ وزنها ما يقرب من 300 كجم عند دخولها الغلاف الجوى وسوف تصل منها اجزاء بسيطة لا تشكل أى تهديد على كوكب الأرض .

ويعود تاريخ إطلاق المركبة الفضائية إلى 5 فبراير 2002 وكانت المهمة الأساسية لها استكشاف الفيزياء الأساسية لتسريع الجسيمات وإطلاق الطاقة المتفجرة في التوهجات الشمسية، ويتم تحقيق ذلك من خلال التصوير الطيفي في الأشعة السينية وأشعة جاما بدقة زاويّة وطاقة دقيقة للكشف عن مواقع وأطياف الإلكترونات والأيونات المتسارعة وأشد حرارة للبلازما.

وغطت المركبة ما يزيد عن 11 دورة شمسية مسجلة أكثر من 100000 من أحداث الأشعة السينية ، و 42 مع انبعاث أشعة جاما أعلى من 300 كيلو فولت ، و 27 مع انبعاث أشعة جاما.