محافظ سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى سوهاج العام

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمستشفى سوهاج العام، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الأقسام، والتي تمت بإشراف مباشر من وزارة الصحة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب سوهاج، والدكتور أسامة الشريف المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة.

والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس على عبدالساتر مسئول المشروعات بوزارة الصحة.

وتفقد المحافظ ومرافقيه قسم الاستقبال والطوارئ، الذي يستعد لتقديم خدماته للمواطنين بعد انتهاء أعمال التطوير به، كما تفقد قسم العنايات المركزة، والداخلي جراحة، وقسم العمليات، وأعمال شبكة الغازات، وشبكة الكهرباء، للتأكد من جاهزية تلك الأقسام تماما لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن مستشفى سوهاج العام شهدت طفرة كبيرة عقب أعمال التطوير التي شهدتها، مشيرا إلى أهميتها في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي سوهاج، موجها بعقد اجتماع تنسيقي بحضور "جامعة سوهاج، ووكيل وزارة الصحة، وعميد طب سوهاج، والمستشار الطبي للمحافظة، ومدير مرفق الإسعاف، ونقيب الأطباء، ومدير سوهاج العام".

وذلك للتنسيق وبحث جميع السبل الممكنة للتيسير على المرضي، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لحين عمل المستشفى بكامل طاقتها، مشددا على وضع مصلحة المريض في المقام الأول.

يذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام شملت" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني، ورفع كفاءة الأرضيات، الحوائط، الدهانات، والإنارة، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية".