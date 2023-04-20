عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى سوهاج العام

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمستشفى سوهاج العام، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الأقسام، والتي تمت بإشراف مباشر من وزارة الصحة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب سوهاج، والدكتور أسامة الشريف المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة.

والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس على عبدالساتر مسئول المشروعات بوزارة الصحة.

وتفقد المحافظ ومرافقيه قسم الاستقبال والطوارئ، الذي يستعد لتقديم خدماته للمواطنين بعد انتهاء أعمال التطوير به، كما تفقد قسم العنايات المركزة، والداخلي جراحة، وقسم العمليات، وأعمال شبكة الغازات، وشبكة الكهرباء، للتأكد من جاهزية تلك الأقسام تماما لاستقبال المواطنين.

بينهم ربة منزل.. براءة 4 متهمين من قضية قتل عمد في سوهاج

تجديد حبس سائق توك توك تعدى على شقيقين بسلاح أبيض في سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أن مستشفى سوهاج العام شهدت طفرة كبيرة عقب أعمال التطوير التي شهدتها، مشيرا إلى أهميتها في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي سوهاج، موجها بعقد اجتماع تنسيقي بحضور "جامعة سوهاج، ووكيل وزارة الصحة، وعميد طب سوهاج، والمستشار الطبي للمحافظة، ومدير مرفق الإسعاف، ونقيب الأطباء، ومدير سوهاج العام".

وذلك للتنسيق وبحث جميع السبل الممكنة للتيسير على المرضي، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لحين عمل المستشفى بكامل طاقتها، مشددا على وضع مصلحة المريض في المقام الأول.

يذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام شملت" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني، ورفع كفاءة الأرضيات، الحوائط، الدهانات، والإنارة، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية".

IMG-20230420-WA0000
IMG-20230420-WA0000
IMG-20230420-WA0004
IMG-20230420-WA0004
IMG-20230420-WA0002
IMG-20230420-WA0002
IMG-20230420-WA0001
IMG-20230420-WA0001
IMG-20230420-WA0003
IMG-20230420-WA0003
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مستشفى سوهاج العام التشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

الجمعة أم السبت؟ السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت| تفاصيل

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

البترول تحذر: هذا الإجراء اليوم يحميك من تضاعف فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بينهم ربة منزل.. براءة 4 متهمين من قضية قتل عمد في سوهاج

بينهم شقيقان.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مُسلحة بسوهاج

بائع أسماك مُملحة بسوهاج: الأسعار زادت 40% والإقبال متوسط

تجديد حبس سائق توك توك تعدى على شقيقين بسلاح أبيض في سوهاج

كيلو شابو وهيروين.. تجديد حبس دليفري المخدرات بسوهاج

اللهو القاتل.. مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل في سوهاج

تحرير 104 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

تعرضت للتنمر وردي كان مفاجئا.. حكاية "رئيسة" أشهر سوهاجية بعالم تنجيد السيارات

ترشيحاتنا

3 نجوم ضحايا لـ مدرب الأهلي في الموسم القادم .. تعرف عليهم

سقوط عنيف لـ الذهب.. الأصفر يقلص خسائره عالمياً

الأوقاف تشكل لجنة برئاسة القطاع الديني لمتابعة صلاتي العيد والجمعة

احتفالا بعيد الفطر.. الداخلية توزع وجبات إفطار على الصائمين وعبوات كعك

القباج تترأس اجتماع الجمعية العامة لصندوق دعم ذوي الإعاقة «عطاء»

مصدر أمني مصدر يكشف حقيقة انتشار الكلاب الشرسة وترويع المواطنين بشوارع الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في حالة فرط التعرق؟ تعرف على النتيجة

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

بيكنباور.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ